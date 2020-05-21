ООН: Развитие человеческого потенциала из-за COVID-19 снизится впервые с 1990 года

Глобальное человеческое развитие, которое можно измерить как совокупность трех факторов - мирового образования, здравоохранения и уровня жизни, с большой долей вероятности снизится в этом году впервые с момента введения этой концепции в 1990 году, предупредила в четверг в докладе, обнародованном на своем сайте, Программа развития ООН (ПРООН).

"За последние 30 лет в мире произошло много кризисов, включая глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Каждый из них сильно ударил по человеческому развитию, но, в целом, мир каждый год испытывал выгоды от роста человеческого потенциала. COVID-19 с его тройным ударом по здравоохранению, образованию и доходам может изменить эту тенденцию", - заявил администратор ПРООН Ахим Штайнер, добавив, что спад в основных областях человеческого развития ощущается в большинстве стран, богатых и бедных, и в каждом регионе планеты. Впрочем, как прогнозируют аналитики, снижение темпов развития человеческого потенциала будет намного выше в развивающихся странах, которые в меньшей степени способны справиться с социально-экономическими последствиями пандемии, чем более богатые страны.

В докладе отмечается тот факт, что число погибших от COVID-19 в мире превысило 300 тысяч человек, в то время как глобальный доход на душу населения в этом году, как ожидается, сократится на четыре процента. По оценкам ПРООН, закрытие школ привело к тому, что 60 процентов детей в мире, в основном в бедных странах Африки, Азии, Латинской Америки, не получают какое-либо образование. 86 процентов детей в начальных классах фактически не посещают школу в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала по сравнению с 20 процентами в странах, где зафиксировано высокое человеческое развитие. Подобная тенденция не наблюдалась с 1980-х годов.

COVID-19, отмечается в докладе организации, также стал "увеличительным стеклом" в плане гендерного неравенства: работы лишилось гораздо больше женщин, чем мужчин, во многих странах из-за отвлечения медицинских ресурсов на борьбу с коронавирусом в большей степени пострадала сфера репродуктивного здоровья. Родильные дома и центры материнства в большей степени, чем другие медучреждения, были перепрофилированы в учреждения, где заразившихся лечат от COVID-19. Наконец, в некоторых странах в период изоляции в два-три раза участились случаи домашнего насилия, в особенности, над несовершеннолетними девочками.

Как отмечают эксперты, только решительные, скоординированные меры властей смогут помочь сплочению экономики и общества, смягчая последствия пандемии COVID-19. "Этот кризис показывает, что, если нам не удастся внести справедливость в инструментарий политики, многие из развивающихся стран еще больше отстанут от развитых. Это особенно важно для "новых потребностей" 21-го века, таких как доступ к интернету, который помогает нам извлечь выгоду из телеобразования, телемедицины и работы из дома на удаленном доступе", - заявил Педро Консейсау, директор Бюро по отчету о человеческом развитии при ПРООН. В организации отмечают тот факт, что реализация ориентированных на справедливость подходов в мире является вполне реальной задачей. Например, ликвидация разрыва в доступе к интернету для стран с низким и средним уровнем дохода, по оценкам экспертов организации, обойдется всего в один процент от чрезвычайных пакетов фискальной поддержки, которые мировое сообщество обещало выделить на борьбу с COVID-19.

Программа ООН рекомендует пять приоритетных шагов для преодоления кризиса с коронавирусом: защита систем и служб здравоохранения, усиление социальной защиты, защита рабочих мест, малого и среднего бизнеса и самозанятых работников, побуждение руководителей предприятий макроэкономики работать на нужды всех граждан конкретной страны, а также содействие гражданскому миру и доверию для создания социальной сплоченности. ПРООН призвала международное сообщество как можно скорее инвестировать в способность развивающихся стран следовать этим шагам.