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21.05.2020 12:58
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о смертельной опасности передозировки кофеином

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кофеин является самым широком применяемым психоактивным стимулятором в мире. Он содержится в кофе, чае, многих прохладительных напитках. Но в последнее время приобретает популярность концентрированный порошкообразный вид кофеина - мощное вещество, потребление которого может привести к необратимым последствиям.

По расчетам медиков, одна чайная ложка порошка эквивалентна примерно 28 чашкам кофе. В США и ряде стран Европы уже зафиксировано несколько летальных исходов после приема такого кофеина.

Фото: iStock
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Подробное исследование о влиянии психостимулятора в виде порошка провела реаниматолог Ребекка Харстон из клиники имени Королевы Елизаветы в Лондоне.

- Употребление кофеина в количестве одного-двух граммов вызывает в организме значительный токсический эффект. Передозировка, приведшая к смерти, произошла после приема чуть более пяти граммов порошка и при концентрации кофеина в крови более 80 мг/литр, - пояснила медик.

Харстон подробно описала случай с 26-летней британкой, которая поступила в отделение неотложной помощи после того, как приняла две чайные ложки кофеина "с горкой" - около 20 граммов. У женщины наблюдалось аномально учащенное сердцебиение, низкое кровяное давление, затрудненное дыхание, потливость и тошнота.

- У пациентки возникла форма аномального сердечного ритма, называемого полиморфной желудочковой тахикардией. Также у нее возник метаболический ацидоз - накопление кислоты в организме, дисбаланс углекислого газа и кислорода в крови и большое количество лейкоцитов. Заместительная терапия с применением жидкости и солевого раствора не принесла результата, после чего женщину поместили в реанимацию, - рассказала доктор.

Фото: iStock
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Чтобы спасти пациентку медики в экстренном формате разработали подходящий метод: внутривенное введение бикарбоната для изменения кислотно-щелочного состояния, введение сульфата магния для нейтрализации аритмии и норадреналина для нормализации кровяного давления, а также препаратов для вывода токсинов из почек.

Реаниматолог отметила, что количество принятых мер свидетельствует о высокой токсичности кофеина, в больших дозах он нарушает широкий спектр метаболических процессов. Выжившей пациентке впоследствии понадобилась также психиатрическая помощь.

По словам Харстон и ее коллег, в связи с возрастающей популярностью порошкообразного кофеина возникла необходимость разработки единых норм приема вещества и методов лечения при его передозировке.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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