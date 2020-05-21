Опрос: Около 25% американцев не намерены принимать вакцину против COVID-19

Четверть американцев не заинтересована в приеме вакцины против коронавируса, показал опрос, проведенный Reuters совместно с социологической службой Ipsos и опубликованный в четверг.

При этом чуть больше половины респондентов выразили тревогу тем, что вакцина разрабатывается в "спешке и рекордными темпами". Более 40 процентов опрошенных считают, что вакцина опаснее самой болезни. Большинство респондентов, принявших участие в опросе (4428 совершеннолетних граждан США), проведенном в период с 13 по 19 мая, заявили, что на них окажет сильное влияние руководство Управления по контролю за продуктами и лекарствами США или результаты широкомасштабных научных исследований, показывающих, что вакцина на самом деле безопасна и не наносит вред здоровью.

Около 36 процентов респондентов заявили, что они были бы готовы принять вакцину, если бы президент США Дональд Трамп сказал, что она безопасна для здоровья и не будет иметь побочных эффектов. Некоторые эксперты в этой связи выразили мнение, что акцент Белого дома на скорости разработки вакцины может заставить американцев гораздо больше беспокоиться о том, что безопасность была принесена в жертву быстроте. Кроме того, респондентов смущает то обстоятельство, что лавина дезинформации о якобы уже созданных вакцинах стала очень распространенной в социальных сетях во время пандемии. "Неудивительно, что значительная часть американцев не собирается принимать вакцину из-за ужасного потока сообщений о ней", - заявил Питер Хотез, декан Национальной школы тропической медицины при медицинском колледже Бейлора, в лаборатории которого разрабатывается вакцина.

В то время как эксперты в области здравоохранения говорят, что вакцина для предотвращения инфекции необходима для того, чтобы вернуть граждан Соединенных Штатов к нормальной жизни, опрос указывает на потенциальную проблему доверия к администрации Трампа, которая уже подвергается критике из-за ее часто противоречивых рекомендаций по соблюдению норм безопасности во время пандемии. В частности, под этим респонденты подразумевают регулярную рекламу Трампом во время своих ежедневных брифингов как "панацеи от COVID-19" средства от малярии гидроксихлорохина, который назван учеными сомнительным лекарством для профилактики коронавируса.

В целом менее двух третей респондентов заявили, что они "очень" или "в некоторой степени" заинтересованы в вакцине. "Это немного ниже, чем я думал, несмотря на все внимание в стране к COVID-19. Я ожидал увидеть цифру поддержки вакцины на уровне около 75 процентов", - сказал, комментируя результаты опроса, доктор Уильям Шаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям и вакцинам в медицинском центре университета Вандербильта.

Исследования по разработке вакцины в США идут ускоренными темпами, однако, по оценке экспертов, по меньшей мере 70 процентов американцев все-таки смогут получить иммунитет от коронавируса через вакцину. Трамп пообещал согражданам произвести вакцину к концу года, хотя на ее разработку, тестирование на безопасность и, наконец, само производство, как правило, уходит от 10 месяцев. Многие эксперты считают, что полностью протестированная, одобренная правительствами стран вакцина будет доступна как в США, так и в мире, только к середине 2021 года.

В настоящее время, по данным Reuters, в мире разрабатывается более 100 вакцин против COVID-19, в том числе некоторые из них уже проходят клинические испытания на людях. В начале недели американская биотехнологическая компания Moderna объявила о "потенциально многообещающих" предварительных результатах у восьми человек, зараженных коронавирусом, которые принимают участие в испытаниях разрабатываемого препарата от COVID-19.