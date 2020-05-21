Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

В Рособрнадзоре опубликовали проект нового расписания ЕГЭ-2020. Экзамены по всей стране начнутся 29 июня (понедельник): в этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Русский язык - самый массовый экзамен - будет разделен на два дня: он пройдет 2 июля (четверг) и 3 июля (пятница).

6 июля (понедельник) запланировано ЕГЭ по профильной математике (базовая математика в этому году отменяется).

9 июля (четверг) - ЕГЭ по истории и физике.

13 июля (понедельник) - ЕГЭ по обществознанию и химии.

16 июля (четверг) - ЕГЭ по биологии. Также в этот день пройдет письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

18 (суббота) и 20 июля (понедельник) - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

В Рособрнадзоре подчеркивают: также в расписании будут предусмотрены резервные дни по всем предметам.

- Все участники ЕГЭ-2020, зарегистрированные как на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты, рассказали в ведомстве. ЕГЭ в 2020 году пройдет только для тех ребят, кому его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения школьного аттестата ЕГЭ уже не нужно.

- Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в вузы, - сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Чтобы максимально снизить риски для участников и организаторов, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах.

Усилят санитарный контроль: дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептиками для обработки рук. Рассадка участников - на дистанции не менее 1,5 метров.