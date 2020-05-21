В мае вышла из печати очередная книга проекта "История, рассказанная народом".

Это уже восьмая часть проекта "История, рассказанная народом". Написана не большими писателями и не апробированными историками, а именно народом. Для тех, кто не слышал, а таких много: рабочая группа проекта принимает короткие - 2-3 странички - воспоминания о родственниках далеких и близких, участниках Великой Отечественной войны. Трудно писать? Тогда можно прислать письма с фронта, фотографии, копии документов. Они дороги вашему сердцу, а прорвавшись на страницы, наверняка заинтересуют тех, кому тоже дорога и близка память о войне. Или кто захочет узнать о ней из первых уст.

Я знаю по собственному опыту, что ваши послания не оставят без ответа. Прислал несколько лет назад по электронной почте history@profiok.com страницы три воспоминаний о своем дяде и его единственное сохранившееся фото, да не успел попасть в пятый том. Зато был напечатан уже в шестом. А мой дядя Николай Николаевич Долгополов совсем не из шеренги официальных героев. Рядовой мотоциклист, воевавший с 1942-го, был отправлен в штрафную роту за кражу "мелкой живности" где-то уже на территории Пруссии. Как ему было не сложить голову 13 апреля 1945 года в мясорубке под Кенигсбергом. И мы с отцом искали его могилу больше тридцати пяти лет и нашли уже после смерти папы только в 1980-м. И все это, возможно, не героическое, а глубоко личное, от сердца идущее было опубликовано в сборнике, по крупицам собранным организаторами проекта - Институтом экономических стратегий РАН (ИНЭС) и Центром экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС). А в придачу к авторскому экземпляру мне было подарено еще с полдюжины книг, которых предложили "раздать тем, кто интересуется". Я раздал, и мои знакомые и друзья узнали немало правдивого о безумно тяжелых военных судьбах уходящего, почти ушедшего фронтового поколения. Не штришки, а штрихи к картине о кровавой и святой войне, говорящей нам, потомкам, правду и только правду.

Вот какие слова безвестного Ивана Васильевича Кузнецова, служившего в 1-й минометной роте 1196-го стрелкового полка 359-й стрелковой дивизии, приводят его потомки: "Воевал, было трудно, многие погибали. Война - это грязь, кровь, убийства. Живите мирной жизнью, страшнее войны ничего на свете нет". Летом 1943 года он бился под Смоленском, за мужество награжден медалью "За отвагу", а в сентябре того же года его тяжело ранило, он чудом выжил и был демобилизован.

А меня постоянно задевают фразы типа этой, на которую я то и дело наталкивался в восьмой книге и в жизни тоже: "Бабушка не любила говорить о войне, на наши вопросы отмахивалась: "Нечего об этом говорить". - "Бабушка, ну почему? Расскажи!" - не унимались мы. Она только мотала головой". Это о Марии Яковлевне Агафоновой, фронтовом фельдшере. Или: "Дедушка не любил рассказывать про войну, а я его особо и не расспрашивал, - признается родственник Ивана Степановича Тимофеева, воевавшего и в Пруссии и на Дальнем Востоке. - Сейчас, когда его уже нет, очень жалею, что так мало о нем знал".

Такое или похожее может сказать каждый из нас. Они были скромны, а мы не любопытны. Потому и не так уж и много осталось в нашей памяти правдивых деталей, крошечных эпизодов, частичек тихого и каждодневного героизма. Потому так ценен проект "История, рассказанная народом". Ни в коем случае не отвергая бесед с историками-академиками и член-коррами, знающими сегодня о стратегических военных операциях не меньше их участников, я все же призываю не забывать о тех, кто был незаметен, остался безвестен, но без которых нам никогда бы не выиграть ту страшную войну. К тысячам историй, приведенных в восьми частях народной истории Великой Отечественной, добавятся новые и новые, быть может, рассказанные и вами. Проект продолжается. История, как и подвиг, вечна.