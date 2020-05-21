Опубликовано расписание телеуроков на последние дни учебного года

Учебный год подходит к концу: но выпускники продолжают готовиться к ЕГЭ. В помощь ребятам ОТР и "Триколор" продолжают образовательное вещание. Телеуроки "Моя школа в online" длятся по 30 минут. Занятия с экранов ведут лучшие педагоги.

На Общественном телевидении видео уроки проходят каждый день с 9 до 12. На "Триколоре" они доступны через спутник под номером 408 в списке каналов, в бесплатном приложении "Триколор Кино и ТВ" на планшетах, смартфонах, "умных" телевизорах.

"Российская газета" публикует расписание телеуроков на ближайшие дни.