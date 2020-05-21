Врачи описали осложнения на щитовидку после выздоровления от COVID-19

Итальянские медики заявили о еще одной опасности коронавируса. В частности, было впервые зафиксировано и описано воспалительное заболевание щитовидной железы. Причем оно было диагностировано уже после выздоровления от коронавируса. Ранее у пациентки не было проблем с щитовидной железой - все показатели были в норме.

- Сообщаем о первом случае подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2. Предупреждаем медиков, таким образом, о возможности дополнительного клинического проявления, связанного с COVID-19, - отметил специалист Пизанского университета, доктор медицинских наук, профессор Франческо Латроф.

Осложнения с щитовидной железой развились у 18-летней пациентки. Они возникли уже после того, как девушка переболела и тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Побочный эффект проявился такими симптомами как боли в шее и щитовидной железе, лихорадка и учащенное сердцебиение.