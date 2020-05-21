Пандемия преобразила съемочные площадки киноиндустрии

Во время пандемии никаких постельных сцен и драк - такое распоряжение власти Таиланда направили местным кинорежиссерам. Иными словами, ничто во время съемок не должно нарушать социальную дистанцию. Рабочие помещения нужно регулярно проветривать, а на площадке может быть не более 50 человек - все, естественно, в масках. По прибытии на работу члены съемочной группы должны пройти проверку на наличие симптомов COVID-19, а после - держаться на расстоянии 1-2 метра друг от друга.
В Бельгии число людей на площадке, согласно рекомендациям компании screen.brussels, не должно превышать 15 человек. При этом все они должны находиться друг от друга на расстоянии полутора метров, а если это невозможно, нужно надеть маску. Подготовку к съемкам, а также монтаж и обработку финального результата рекомендовано проводить удаленно с помощью онлайн-технологий. Если же это невозможно, то в игру снова вступает дистанция, которую должны соблюдать задействованные в процессе сотрудники на месте.
В Испании организаторам съемок советуют не печатать сценарии и планы работ на бумаге, а в Португалии ответственные за дезинфекцию помещений будут распределять необходимые для этого тряпки и салфетки по цветам в зависимости от предметов, которые ими собираются протирать. Свой подход у португальцев и к макияжу - наносить его актеры должны сами, а если это невозможно, то визажисты обязаны надеть маску и перчатки.
А в Альбионе, согласно новым правилам, перерывы на обед на съемочной площадке будут проходить в "шахматном" порядке, а актеров обяжут приносить свои чашки и тарелки. Кроме того, если раньше до места съемок их довозила специальная машина, то теперь они будут передвигаться самостоятельно. Маски на площадке необязательны, только если некоторые сцены не снимают в местах повышенного риска, например - в больницах. Кстати, в условиях пандемии на удаленку во многих странах хотят перевести и прослушивания актеров.