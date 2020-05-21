Пандемия преобразила съемочные площадки киноиндустрии

Меры социального дистанцирования сказались на работе съемочных площадок по всему миру. В Голливуде и Америке в целом общих для всех правил не существует - каждая компания сама решает, как должен выглядеть безопасный съемочный процесс. Например, ассоциация Film Florida посоветовала заменить привычные режиссерские кресла, которые нередко делают из дерева и ткани, на пластиковые стулья, так как их проще дезинфицировать. При этом каждому, кто должен во время съемок видеть, что происходит на площадке, следует выделить отдельный монитор, а актеров допускать до участия в интимных сценах, только если те принесут отрицательный анализ на COVID-19. Членов массовки следует разместить так, чтобы они тоже соблюдали социальную дистанцию. А если в съемках участвует несовершеннолетний, то макияж ему рекомендуют накладывать, только если это "абсолютно необходимо".

Во время пандемии никаких постельных сцен и драк - такое распоряжение власти Таиланда направили местным кинорежиссерам. Иными словами, ничто во время съемок не должно нарушать социальную дистанцию. Рабочие помещения нужно регулярно проветривать, а на площадке может быть не более 50 человек - все, естественно, в масках. По прибытии на работу члены съемочной группы должны пройти проверку на наличие симптомов COVID-19, а после - держаться на расстоянии 1-2 метра друг от друга.

В Бельгии число людей на площадке, согласно рекомендациям компании screen.brussels, не должно превышать 15 человек. При этом все они должны находиться друг от друга на расстоянии полутора метров, а если это невозможно, нужно надеть маску. Подготовку к съемкам, а также монтаж и обработку финального результата рекомендовано проводить удаленно с помощью онлайн-технологий. Если же это невозможно, то в игру снова вступает дистанция, которую должны соблюдать задействованные в процессе сотрудники на месте.

В Испании организаторам съемок советуют не печатать сценарии и планы работ на бумаге, а в Португалии ответственные за дезинфекцию помещений будут распределять необходимые для этого тряпки и салфетки по цветам в зависимости от предметов, которые ими собираются протирать. Свой подход у португальцев и к макияжу - наносить его актеры должны сами, а если это невозможно, то визажисты обязаны надеть маску и перчатки.

Никаких постельных сцен и драк - такое распоряжение направили кинорежиссерам власти Таиланда

А в Альбионе, согласно новым правилам, перерывы на обед на съемочной площадке будут проходить в "шахматном" порядке, а актеров обяжут приносить свои чашки и тарелки. Кроме того, если раньше до места съемок их довозила специальная машина, то теперь они будут передвигаться самостоятельно. Маски на площадке необязательны, только если некоторые сцены не снимают в местах повышенного риска, например - в больницах. Кстати, в условиях пандемии на удаленку во многих странах хотят перевести и прослушивания актеров.