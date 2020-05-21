Пентагон опроверг арест преемника Аль-Багдади

Министерство обороны США опровергло факт задержания лидера "Исламского государства" Абделя Насера Кирдаша, передает агентство Sky News Arabia. Ранее иракская разведка объявила об аресте преемника Аль-Багдади, но подробности операции так и не были раскрыты.

Фотография задержанного была опубликована вчера иракским экспертом по вопросам безопасности и борьбы с экстремизмом Хушами Аль-Хашими. Как утверждалось, человек на фотографии занимал высокую должность в "Аль-Каиде" (запрещенная в России организация), а к "ИГ" (запрещенная в России организация) присоединился в 2007 году.

О том, что Кирдаш занял место Аль-Багдади, стало известно на следующий день после гибели главаря "ИГ". Однако, вскоре террористическая организация объявило другое имя своего лидера, полной ясность в этом вопросе нет. Иракские спецслужбы и ранее неоднократно отчитывались о поимке или ликвидации Аль-Багдади, но эти сообщения никогда не подтверждались.