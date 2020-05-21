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21.05.2020 18:31
Рубрика: Экономика

Не все в одну кучу

Плату за вывоз раздельно собранного мусора могут обнулить
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
Минприроды направило в правительство "дорожную карту" по внедрению раздельного сбора отходов во всей стране, сообщили "РГ" в министерстве.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министерство предлагает освободить от уплаты НДФЛ доходы физлиц от реализации вторичных ресурсов, а от НДС и налога на прибыль - доходы организаций от реализации вторичных ресурсов.

Фото: iStock
Не менее 25 заводов в России будут вырабатывать электроэнергию из мусора

Предложено снизить плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО в части отходов, накапливаемых раздельно (вплоть до полного исключения из нее вторичных ресурсов, собираемых раздельно), а тарифы операторов объектов обработки ТКО устанавливать не исходя из количества отходов, направленных на сортировку, а в расчете на количество полученных и направленных на утилизацию вторичных ресурсов.

"Как будут устанавливаться тарифы на те отходы, которые собираются раздельно, можно будет говорить только после того, как полноценно заработает механизм расширенной ответственности производителей, - отмечают в ППК "Российский экологический оператор". - Сейчас наблюдается большое противодействие со стороны бизнеса в части внедрения нового механизма РОП, бизнес не хочет нести ответственность за утилизацию. В рамках РОП сегодня собирается три млрд рублей, а через тарифы - 193 млрд рублей. За три миллиарда рублей обеспечить утилизацию вторичных ресурсов не представляется возможным".

Из 70 млн тонн мусора, который образуется в России ежегодно, в переработку идет не более 3,5 млн тонн

В России в год образуется 70 млн тонн отходов. По данным РЭО, в стране существует более 1200 предприятий по утилизации ТКО с суммарной мощностью переработки более 37 млн тонн ТКО ежегодно. При этом текущий показатель утилизации ТКО составляет четыре-пять процентов, то есть не более 3,5 млн тонн в год. Объем накопления ТКО - 65 млн тонн в год. Таким образом, менее 10% имеющихся мощностей занимается утилизацией отходов, остальные простаивают. Нацпроект "Экология" предполагает достичь показателя утилизации 36% ТКО к 2024 году.

Экономика ЖКХ Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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