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21.05.2020 16:27
Рубрика: Общество

По итогам 2019 года продолжительность жизни в РФ увеличилась до 73,4 лет

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Виктор Кручинин/ТАСС Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
Фото: Виктор Кручинин/ТАСС

По итогам 2019 года продолжительность жизни в России увеличилась с 72,9 до 73,4 лет, а уровень смертности снизился с 12,5 до 12,3 случаев на тысячу человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании правительства РФ.

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"Очень важный показатель, ради чего формируется программа государственных гарантий, это увеличение продолжительности жизни. В 2019 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась с 72,9 до 73,4 года. Второй важный показатель - это снижение смертности населения. Она снизилась с 12,5 до 12,3 на тысячу человек населения - это хороший показатель в рамках реализации программы государственных гарантий", - цитирует слова министра ТАСС.

Как сообщалось ранее, увеличение продолжительности жизни и снижение уровня смертности - ключевые показатели Нацпроекта "Здравоохранение", рассчитанного до 2024 года. Согласно документу, через четыре года он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысячу жителей.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Национальные проекты 2019-2024

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