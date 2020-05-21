По итогам 2019 года продолжительность жизни в РФ увеличилась до 73,4 лет

По итогам 2019 года продолжительность жизни в России увеличилась с 72,9 до 73,4 лет, а уровень смертности снизился с 12,5 до 12,3 случаев на тысячу человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании правительства РФ.

"Очень важный показатель, ради чего формируется программа государственных гарантий, это увеличение продолжительности жизни. В 2019 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась с 72,9 до 73,4 года. Второй важный показатель - это снижение смертности населения. Она снизилась с 12,5 до 12,3 на тысячу человек населения - это хороший показатель в рамках реализации программы государственных гарантий", - цитирует слова министра ТАСС.

Как сообщалось ранее, увеличение продолжительности жизни и снижение уровня смертности - ключевые показатели Нацпроекта "Здравоохранение", рассчитанного до 2024 года. Согласно документу, через четыре года он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысячу жителей.