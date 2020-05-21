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Рубрика: Общество

Почему YouTube заблокировал канал известного агентства "Анна-Ньюс"

Текст: Иван Егоров, Сергей Птичкин
YouTube заблокировал канал известного агентства "Анна-Ньюс", передающего новостные видеорепортажи из Сирии.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Современная цивилизация практически вошла в цифровой мир. И со всей очевидностью встал вопрос: будет ли разработано международное законодательство, хоть как-то регулирующее взаимоотношения в этом мире?

Россия давно выступает за скорейшее принятие международных правил поведения в информационном пространстве, в том числе под эгидой ООН. Однако западные партнеры не спешат поддерживать российскую инициативу, говоря о недопустимости регулирования интернета. Хотя то, чем занимаются они сами - это даже не регулирование, а по сути, диктат, трудно объяснимый с логической точки зрения.

Так, 20 мая руководство видеохостинга YouTube удалило два канала весьма известного информагентства "Анна-Ньюс". Одновременно были "убиты" еще четыре частных информационных агентства, специализирующихся на донесении до масс видеосюжетов о ситуации в различных регионах Украины, отличных от точки зрения официального Киева.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Заблокированное сетевое информагентство "Анна-Ньюс" было официально зарегистрировано в 2011 году. Оно сразу стало специализироваться на оперативных новостях и репортажах из горячих точек, где сталкивались геополитические интересы России и Запада, и позиционировалось как фронтовое информагентство. Очень активно агентством освещалась гражданская война в Ливии. Когда начались военные столкновения в Сирии, волонтеры агентства стали работать в этой стране и вскоре их репортажи заинтересовали иностранные новостные средства массовой информации по всему миру.

Особенно интересны были видеоматериалы по действиям танковых частей сирийской армии в городских условиях. Можно было зримо оценить, что такое Т-72 и его динамическая защита. Съемки применения Т-72 в городских боях, выкладывавшиеся в сети, благодаря тому же YouTube, внимательно изучали специалисты "Уралвагонзавода" и наши офицеры-танкисты. Это были поистине бесценные кадры.

После раскола Украины и развязывания настоящей войны на юго-востоке страны, информагентство активно работало и там. Естественно, рассказывалась та правда, которую всегда старались замолчать и заблокировать в Киеве. Так что удаление видеоканалов "Анны-Ньюс" в YouTube вполне объяснимо. И чести руководству видеохостинга это не делает.

Сам собой напрашивается лишь один вывод. Владельцы YouTube, позиционирующие себя ярыми приверженцами демократии, в данном случае стараются отражать точку зрения официоза страны, которую никак демократичной не назовешь. Альтернативный видеовзгляд для видеохостинга неприемлем?

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Инцидент, случившийся в ночь на 20 мая, заставляет задуматься о цифровой национальной безопасности. Серверы практически всех цифровых платформ, используемых в мире, находятся в нескольких странах, так называемого, англо-саксонского мира. Большая часть - в Соединенных Штатах. Меньшая - в Западной Европе. При этом практически везде владеют серверами частные лица. То есть, образно говоря, даже Госдеп США не сможет повлиять на действия этих частных компаний. Захотят - что-то заблокируют, захотят - предадут гласности априори закрытую информацию, захотят - вообще внесут хаос в системы госуправления каких-то стран.

Мир это постепенно осознает. В КНР, например, давно, активно и успешно переводят прежде как бы международные сервисные платформы на национальную технологичную базу и в свою государственную юрисдикцию. В России над этим тоже работают. Не стоит сомневаться, что последние запретительные действия руководства видеохостинга YouTube только ускорят эту работу.

Кстати, ранее стало известно, что в Мосгорсуде на 5 июня назначены слушания иска российской компании к Google, который является владельцем YouTube. Авторы иска требуют блокировки видеосервиса на территории России за нарушение авторских прав.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии YouTube

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