Полицейские спасли из горящего дома 20 человек

Сообщение о пожаре поступило в Дежурную часть ОМВД России по городскому округу Ступино от оператора службы "112" ночью. Горела квартира в девятиэтажном доме, расположенном на ул. Чайковского.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что первыми на место пожара прибыли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции капитан полиции Владимир Жиляков и сержант полиции Андрей Былба. Они подтвердили сообщение об открытом очаге возгорания в районе балконов с четвертого по шестой этажи.

На месте происшествия полицейские услышали крики о помощи, доносящиеся из окон верхних этажей дома. Патрульные запросили дополнительную помощь наружных нарядов полиции. Однако, не дожидаясь приезда пожарно-спасательных подразделений, они с помощью громкоговорящей установки на служебном автомобиле проинформировали граждан о необходимости покинуть свое жилье. После этого полицейские незамедлительно начали эвакуацию людей с первого по четвертый этажи, стучась в каждую дверь квартиры и помогая людям выйти на улицу.

По приезду наряда МЧС эвакуация началась с верхних этажей здания, где густой дым отрезал жильцам выход из квартир. Владимир Жиляков и Андрей Былба совместно со спасателями на руках вынесли двух пожилых людей без сознания.

Находясь на месте происшествия, инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Николая Рузанков и лейтенант полиции Александр Епишев были вынуждены руками передвинуть несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома, для беспрепятственного проезда спецтранспорта к месту пожара.

Сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание. До окончания пожара полицейские осуществляли охрану общественного порядка. В результате грамотных и оперативных действий полицейскими были эвакуированы из горящего дома 20 человек - 15 взрослых и 5 детей.