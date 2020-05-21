Как сообщили "Российской газете" в Росавиации, заявки на субсидии уже подали авиакомпании группы "Аэрофлот", кроме "Победы", а также авиакомпании "Сибирь", "Нордавиа", "Икар", "Северный ветер", "Азур Эйр", "Ред Вингс", "Азимут", "Уральские авиалинии", "Ай Флай", "РусЛайн.

Первой всю необходимую документацию в Росавиацию предоставила группа "Аэрофлота", ее заявка уже одобрена, субсидия составила 7,89 млрд рублей. Эти деньги получат входящие в группу "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".

Заявки остальных компаний находятся на рассмотрении.

Субсидии направлены на погашение расходов с февраля по июль. При этом, не менее 60% предоставленных средств должны быть направлены на оплату труда авиационного персонала, а не более 30% - на оплату лизинговых платежей и аэропортовые расходы для оплаты стоянки простаивающих воздушных судов. Часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.

Субсидии обеспечат продолжение деятельности авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала, отметили в Росавиации.

Кроме того, правительство также может выделить средства для субсидирования российских аэропортов в условиях кризиса на фоне пандемии. Ранее о такой поддержке заявил президент Владимир Путин. Речь идет о сумме около 10 млрд рублей.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, проект постановления правительства проходит согласование в ведомствах.

На совещании по мерам поддержки авиации, которое 13 мая провел президент, говорилось также о подготовке новой программы авиализинга. Лизинговым компаниям предоставят госгарантии, а получение субсидий будет привязано к покупке конкретного борта. Может быть расширена программа развития региональной авиации и поддержки прямых перелетов между российскими регионами. Кроме того, для поддержки авиастроительных предприятий было предложено ускорить госзакупки авиационной техники, в частности вертолетов по программе развития санитарной авиации.