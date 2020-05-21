Предприниматели смогут учесть в затратах расходы на 15 видов медтехники

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства с перечнем медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, расходы на которое бизнес сможет вычитать из налогооблагаемой прибыли.

В список вошли 15 видов медицинской техники, включая электронные термометры, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, оборудование для фильтрования и очистки воздуха. Расходы на их покупку, доставку, установку или изготовление будут учитываться в качестве затрат и вычитаться при расчете налога на прибыль.