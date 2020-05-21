Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ

Подать электронное заявление на субсидию индивидуальные предприниматели могут без квалифицированной электронной подписи, сообщили в ФНС России. Функционал в Личном кабинете максимально упрощен, заявление формируется автоматически: налогоплательщику остается выбрать реквизиты банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку "Отправить", говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.

Проверить свое право на субсидию предприниматель может в специальном сервисе ФНС России, для этого достаточно ввести свой ИНН.