Постановление губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Устава Приморского края, обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 21 мая 2020 года № 6174 постановляю:

1. Ввести до 31 мая 2020 года следующие дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территориях, прилегающих к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края (далее - прилегающие территории):

1.1. Установить режим передвижения грузового автомобильного транспорта международного сообщения, исключающий скопление указанных транспортных средств на участках автомобильных дорог на прилегающих территориях в количестве, превышающем фактическую пропускную способность пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пограничном, Октябрьском муниципальных округах и Хасанском муниципальном районе Приморского края (далее - пункты пропуска);

1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Свяченовскому В.Ю.):

обеспечить установку дорожных знаков 3.17.3 "Контроль" совместно с табличкой 8.4.1 "Вид транспортного средства", а также 3.27 "Остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена" на 19 километре автомобильной дороги "Уссурийск - Пограничный - госграница" и на 37 километре автомобильной дороги "Раздольное - Хасан";

организовать взаимодействие с Управлением МВД России по Приморскому краю (Стефанковым О.И.) по определению мест размещения постов дорожно-патрульной службы, осуществляющих контроль соблюдения участниками дорожного движения ограничений, вводимых настоящим постановлением.

2. Рекомендовать Владивостокскому филиалу федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Хрущеву И.Э.) ежедневно до 9:00 представлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Свяченовскому В.Ю.) и Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (Зубакину О.В.) информацию о количестве грузовых автотранспортных средств, осуществивших проезд через пункты пропуска с территории Российской Федерации за предыдущие сутки, и количестве грузовых автотранспортных средств, ожидающих очереди на проезд через пункты пропуска по состоянию на 9:00 текущих суток.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю (Стефанкову О.И.) обеспечить соблюдение участниками дорожного движения ограничений, вводимых настоящим постановлением.

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







