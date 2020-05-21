Принят закон о едином регистре сведений о населении России

Правительство предложило принять такой документ в целях систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.

Согласно законопроекту, Федеральная налоговая служба будет оператором регистра. За ней же будет закреплена функция по защите персональной информации, содержащейся в общей базе.

Какие данные будет содержать единый ресурс? Во-первых, это базовые сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. И во-вторых, дополнительные: семейное положение, родственные связи человека. По данным ФНС, основу нового ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния.

При этом речь идет не только о гражданах РФ, но и об иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Любой желающий не сможет "залезть" в базу, заверили депутаты. Запрашивать информацию из нее смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, а также избирательные комиссии. Впрочем, для них использование регистра будет необязательным до 2023 года.

Что касается физлиц, то граждане получат доступ только к собственным персональным данным. Также его будут иметь их законные представители.

Регистр, как уточняется, можно будет использовать для совершения нотариальных действий.

Это первая попытка создать такую федеральную информационную систему, обратил внимание глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.