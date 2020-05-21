Процедура оппозиции сократит срок рассмотрения заявки Роспатентом

Добиться сокращения срока заявки и выдачи патентов в отношении промышленных образцов Федеральная служба по интеллектуальной собственности собирается за счет перехода на процедуру оппозиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там полагают, что введение процедуры оппозиции позволит повысить надежность патента при снижении трудозатрат экспертов.

Срок рассмотрения заявки на регистрацию промышленного образца Роспатентом в прошлом году составил в среднем почти четыре с половиной месяца. В первом квартале этого года его удалось сократить на несколько дней.

"Публичная оппозиция - это опробованный рядом патентных ведомств мира механизм защиты более ранних прав на объекты интеллектуальной собственности и предупреждения регистрации заимствованных решений дизайна на стадии рассмотрения заявки, - объясняют в Роспатенте. - При этом любое лицо, выдвигающее аргументированные доводы против регистрации промышленных образцов, сможет непосредственно повлиять на принятие решения".

Чтобы эта система заработала, Роспатент планирует разработать доступные средства по отслеживанию поступивших заявок и сформировать у обладателей участников рынка навык выдвижения аргументированных возражений, если они считают неправильным выдавать патент тому или иному образцу.

"Введение оппозиции обеспечит сближение процедур регистрации евразийских, международных и российских промышленных образцов, - добавляют в Роспатенте. - На данный момент рассматривается вариант перехода на оппозицию, предусматривающий проведение экспертизы заявки на промышленные образцы в ограниченном объеме".

Заявитель сможет при необходимости воспользоваться правом отсрочки публикацию заявки на промышленный образец. Эта мера защиты своей интеллектуальной собственности может быть востребована, например, предпринимателями сферы легкой промышленности.