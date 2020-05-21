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21.05.2020 13:16
Рубрика: Экономика

Процедура оппозиции сократит срок рассмотрения заявки Роспатентом

Текст: Алексей Дуэль

Добиться сокращения срока заявки и выдачи патентов в отношении промышленных образцов Федеральная служба по интеллектуальной собственности собирается за счет перехода на процедуру оппозиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там полагают, что введение процедуры оппозиции позволит повысить надежность патента при снижении трудозатрат экспертов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Срок рассмотрения заявки на регистрацию промышленного образца Роспатентом в прошлом году составил в среднем почти четыре с половиной месяца. В первом квартале этого года его удалось сократить на несколько дней.

"Публичная оппозиция - это опробованный рядом патентных ведомств мира механизм защиты более ранних прав на объекты интеллектуальной собственности и предупреждения регистрации заимствованных решений дизайна на стадии рассмотрения заявки, - объясняют в Роспатенте. - При этом любое лицо, выдвигающее аргументированные доводы против регистрации промышленных образцов, сможет непосредственно повлиять на принятие решения".

Чтобы эта система заработала, Роспатент планирует разработать доступные средства по отслеживанию поступивших заявок и сформировать у обладателей участников рынка навык выдвижения аргументированных возражений, если они считают неправильным выдавать патент тому или иному образцу.

"Введение оппозиции обеспечит сближение процедур регистрации евразийских, международных и российских промышленных образцов, - добавляют в Роспатенте. - На данный момент рассматривается вариант перехода на оппозицию, предусматривающий проведение экспертизы заявки на промышленные образцы в ограниченном объеме".

Заявитель сможет при необходимости воспользоваться правом отсрочки публикацию заявки на промышленный образец. Эта мера защиты своей интеллектуальной собственности может быть востребована, например, предпринимателями сферы легкой промышленности.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Роспатент

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