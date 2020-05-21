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21 мая 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 21 мая 2020 года № 82-УГ "О внесении изменения в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", Законом области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив его пунктом 11.2 следующего содержания:

"11.2. Председателю Комитета по труду и занятости Псковской области Аржаникову С.К. совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. организовать осуществление дополнительных ежемесячных выплат за апрель - июнь 2020 года за фактически отработанное время исходя из расчета 5 000 руб. за полный месяц работникам государственного казенного учреждения Псковской области "Областной центр занятости населения", работающим в период действия ограничительных мероприятий (карантина), связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и непосредственно реализующим функции по работе с безработными гражданами.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников



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