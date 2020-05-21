Путин: Надо снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

Президент России Владимир Путин уверен, что у российской молодежи должна быть возможность оплачивать высшее образование на максимально льготных условиях. Такое мнение он высказал в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях распространения коронавируса.

Глава государства напомнил, что им поставлена цель повысить доступность бесплатного высшего образования. "Но у молодых людей должны быть и другие возможности получить образование в том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита и сделать это на максимально льготных условиях", - отметил он.

"В этой связи прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3%", - сказал Владимир Путин.

Он также попросил продлить сроки погашения образовательных кредитов и предоставлять вычеты как на саму сумму кредита, так и на проценты по нему.