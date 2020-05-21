Путин назвал провокацией слухи о полном переходе школ на "дистанционку"

Слухи и вбросы о том, что дистанционное образование якобы полностью вытеснит очное, что будут закрыты школы и вузы, президент России назвал провокацией.

"Цифра, современные коммуникации открывают колоссальные возможности, но не заменят живого общения учителя и ученика", - заметил на совещании по развитию образования Владимир Путин.

"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование заменит или вытеснит очное, и что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию", - заявил глава государства.