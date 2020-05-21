Путин: Не менее 60% выпускников должны иметь возможность поступления на бюджет

Президент России Владимир Путин предложил начать процесс увеличения бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям уже в этом году. Он уверен, что не менее 60% школьников должны иметь возможность претендовать на бесплатное получение высшего образование.

"Нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей", - сказал он на совещании о ситуации в системе образования.

Глава государства напомнил, что в Послании Федеральному собранию он предложил ежегодно, начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы и отдавать эти мета преимущественно в вузы регионов.

"Мы должны пойти на такой шаг в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", - заявил Владимир Путин.