Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Новости

В Крыму придумали способ оградить туристов от коронавируса 15:48
Как выглядели бы герои сказок, нарисованные великими художниками 15:45
В центре Петербурга рухнули цены на съемные квартиры 15:43
На Ямале курьер с коронавирусом развозил пиццу 15:41
Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце" 15:41
Минобрнауки: Лучших студентов-платников переведут на бюджет 15:39
С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху 15:39
В Москве топ-менеджер открыл стрельбу по проезжавшим автомобилям 15:38
На Кубани задержали подозреваемого в педофилии 15:38
Фармпроизводители попросили не откладывать маркировку лекарств 15:36
Бирюков: Проведение дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется 15:35
Суперкомпьютер нашел причину внезапного исчезновения неандертальцев 15:31
Она едет. Lada провела тест-драйв реплики раллийной "копейки" 15:30
Уральца наказали за производство кальянных смесей с мышьяком и ртутью 15:28
В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест 15:24
Генетики доказали родство предков коренных народов США и России 15:19
Застрявшие в Греции из-за пандемии COVID-19 россияне вернулись на родину 15:17
В городском совете Красноярска прошли обыски 15:15
Дежурные группы были созданы в 14 тысячах детсадов 15:12
Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему" 15:11
Блюзовый фестиваль в Архангельске стартовал в онлайн-режиме 15:10
В британских пабах запретят пить у барной стойки и менять бокалы 15:09
Военный призыв отложен для выпускников школ в 2020 году 15:03
Фальков: Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября 15:02
В июле Ford отправит на пенсию сразу два седана 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 14:58
Рубрика: Власть

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Текст: Кира Латухина
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, объявил президент на совещании по образованию. Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.

Поступали самые разные предложения, в том числе и полностью отменить экзамен в этом году, учитывая ситуацию с пандемией, напомнил Владимир Путин. Глава государства отметил, что сам этот экзамен за более чем десятилетие стал эффективным механизмом оценки знаний.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня", - объявил президент.

Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме, и сдавать его будут только те, кто собирается поступать в вузы. "Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - объявил Путин, подчеркнув, что такое решение - временное, как исключение.

Подать документы можно будет в несколько вузов без личного присутствия, а зачисление произойдет в августе. И те, кто не сможет сдать в июне по объективным причинам, получит возможность претендовать на оставшиеся места в августе. "То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года", - пояснил глава государства.

Путин рассчитывает, что для всех первокурсников, с учетом эпидемиологической ситуации, учеба начнется без больших потерь времени.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование ЕГЭ в России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве