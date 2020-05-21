Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным", - констатировал глава государства. Но российская система образования, школьники, студенты, их наставники выдержали испытания достойно, похвалил он.

Одной из самых первых мер по борьбе с эпидемией коронавируса стал перевод школ, колледжей, вузов на дистанционный режим работы. "Это было трудное решение, но убежден, абсолютно верное", - сказал президент. Необходимо защитить жизнь, здоровье, в данном случае - детей, молодежи, учителей и преподавателей, пояснил он.

"Учить и учиться в таких экстраординарных условиях было непросто. Серьезно выросла нагрузка на педагогов, нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам", - продолжил Путин. Преподаватели должны были находиться на связи с учениками практически постоянно, а для родителей важность учительского труда открылась по-новому, ведь учебный процесс буквально проходил у них на глазах. Для школьников - это также был серьезный экзамен, испытание ответственности и самостоятельности, когда главная мотивация - желание учиться, сказал Путин. Глава государства убежден, что этот опыт обязательно пригодится в будущем.

Видео: RT