Путин: Сегодняшние сложности - не повод задирать цены за обучение в вузах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях распространения коронавируса призвал не допускать пересмотра и повышения стоимости обучения в вузах.

"Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: сегодняшние сложности - не повод пересматривать, тем более, задирать цены за обучение. Такого не должно быть", - сказал он.

Глава государства призвал "внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные меры поддержки, включая содействие в заключении договора обучения с предприятиями реального сектора экономики".

Он напомнил, что уже принято решение о выделении из бюджета почти 42 млрд рублей на поддержку учреждений образования, науки и культуры. Большая часть этих денег пойдет на выплату зарплат преподавателям. Такая мера поддержки поможет компенсировать потерю внебюджетных доходов вузов, подчеркнул Владимир Путин.