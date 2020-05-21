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21.05.2020 16:58
Рубрика: Экономика

Путин заявил о необходимости расширить возможности работы для студентов

Текст: Галина Мисливская
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин считает, что у студентов вузов и колледжей должно быть больше возможности для работы и дополнительного заработка. Такое мнение он высказал в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях распространения коронавируса.

Фото: Пресс-служба УГМУ
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"Следует существенно расширить возможности для студентов вузов и колледжей работать, получать опыт, и, что не менее важно, дополнительный доход", - сказал глава государства. Он напомнил, что студенты-очники имеют право бесплатно получить рабочую специальность. "Нужно быстрее внести соответствующие поправки в закон", - указал президент.

Он также обратился к крупнейшим агрохолдингам страны с просьбой организовать летнюю работу студентов в сфере сельского хозяйства. "Уверен, что вы обретете надежных, хороших помощников, а молодые люди смогут не только заработать какие-то деньги, но и провести время на природе, отдохнуть", - сказал Путин.

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Уже в июне должны принять закон, разрешающий студентам старших курсов педагогических и других вузов работать в учреждениях образования, причем как на временной, так и на постоянной основе, заявил глава государства. "И в качестве первого шага они могли бы принять участие этим летом в организации отдыха детей. В принципе, это практикуется уже, надо просто делать это шире", - отметил Путин.

Еще одна сфера, где студенты могут принести пользу стране, - это решение задач цифровой экономики, считает он. "Надо предложить удобные, достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся IT- и инженерных специальностей", - заключил президент.

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