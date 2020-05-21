Более 40 тысяч безработных получают установленную Собяниным доплату к пособию

В столице была введена по поручению мэра Сергея Собянина региональная компенсационная выплата для тех, кто недавно потерял работу из-за пандемии коронавируса. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации в городе теперь составляет 19500 рублей. Ее получают уже более 40,5 тысячи обратившихся за помощью москвичей. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу. Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей.

Всего в столице насчитывается порядка 128 тысяч безработных, вставших на учет.

Для удобства горожан на портале mos.ru можно подать заявку на признание безработным. Также получить статус безработного можно на сайте Центра занятости населения "Моя работа", выбрав услугу "Оформление пособия по безработице и поиск работы".

Рассчитать сумму пособия по безработице можно здесь.