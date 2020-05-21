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21.05.2020 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Депздрав опроверг сообщения о снижении объема онкологической помощи в Москве

Текст: Любовь Проценко
Департамент здравоохранения Москвы опровергает сообщения о том, что онкологическая помощь столичным жителям оказывается не в полном объеме. Официальное заявление депздрава на этот счет опубликовано на официальном сайте. В нем говорится, что информация, появившаяся в СМИ о снижении объема онкологической помощи в Москве, "категорически не соответствует действительности".
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Депздрав сообщает: ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день.

Более того, ввиду перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского. Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.

Фото: Евгений Козырев
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Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому. К пациентам выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение не выходя из дома.

Ведомство напоминает: все 6 многопрофильных онкоцентров, ранее открывшихся на базе крупнейших московских больниц (ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, ГКБ № 57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова), продолжают оказывать помощь в обычном режиме. Вся диагностика при выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании проводится в назначенные сроки, как и лучевая терапия, плановые хирургические вмешательства и плановая химиотерапия.

Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

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