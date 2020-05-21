ФСБ и МВД ликвидировали крупную сеть поставок афганского героина в РФ

ФСБ РФ совместно с МВД завершили многоэтапную операцию по ликвидации крупной этнической группировки, поставлявшей в Россию высококонцентрированный героин из Афганистана.

Оперативниками изъято более 48 килограммов наркотика, арестованы пятеро членов ОПГ, в отношении которых возбуждено семь уголовных дел, сообщает ФСБ России.

В трансграничную преступную группировку входили граждане нескольких государств. Каждый член наркосети отвечал за конкретный участок по организации свободного оборота героина на территории нашей страны. Оперативниками определена роль каждого в этой цепи.

Операция по ликвидации ОПГ проводилась в несколько этапов. Так, в феврале этого года в Подмосковье с поличным был задержан наркокурьер, действовавший на территории нескольких регионов. При покушении на сбыт у него было изъято два килограмма героина.

Позже в Калужской области задержали одного из активных членов ОПГ в России. Из оборота было изъято около 13 килограммов героина. В мае задержали с поличным организатора и еще нескольких ключевых фигур группировки. Изъято около 33 килограммов наркотика.

В сообщении подчеркивается, что наркодельцы передавали героин исключительно по ночам.