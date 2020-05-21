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21.05.2020 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Издатель журнала "Флирт" вновь задержан в Москве за организацию проституции

Текст: Александр Степанов

Издатель скандально известного журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев задержан в столице по подозрению в организации проституции.

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По предварительной версии, Зяблицев вступил в преступный сговор со своим знакомым с целью оказания рекламных услуг сексуального характера, сейчас задержанный отпущен под подписку о невыезде, сообщил ТАСС.

Зяблицев ранее уже отбывал срок в колонии за организацию проституции.

Как сообщала "Российская газета", руководители журнала "Флирт" и еще около 40 человек были задержаны еще в 2015 году. В поле зрения правоохранителей создатели журнала с материалами откровенного характера попали за открытую рекламу интим-услуг. В частности, Зяблицев и его жена Станислава Казакова не только рекламировали интим-услуги в журнале и в электронной версии, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.

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Распространение журнала было поставлено на широкую ногу. "Флирт" раздавался во всех районах Москвы, его подкладывали водителям под дворники.

Зяблицев также арендовал несколько квартир, где разместил диспетчеров. Они должны были отвечать на телефонные звонки и привлекать клиентов, которые хотели воспользоваться интим-услугами. В итоге в 2017 году Зяблицев был осужден на три года колонии за "Организацию занятий проституцией лицом с использованием своего служебного положения", его жена, которая была главным редактором журнала, получила условный срок.

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