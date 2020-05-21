Как живут медики, работающие с больными коронавируcом

Более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров в период пандемии смогут бесплатно проживать в столичных гостиницах. Решение о расширении действующей уже более месяца программы поддержки работников здравоохранения принял на последнем заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

Вот в таких номерах отеля Suleiman Palacе в Казани временно поселили 50 врачей, работающих с коронавирусными больными. Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Возможность переехать в отели, расположенные неподалеку от стационаров, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, у медработников появилась с 12 апреля. Решение столичных властей продиктовано желанием оградить родных медиков от риска заражения опасным вирусом. Самим же врачам это дает экономию времени на дорогу, что немаловажно для людей, сутками напролет сейчас спасающих тяжело больных.

Постояльцам в белых халатах отданы лучшие пяти-, четырехзвездочные отели столицы. Там стремятся максимально обеспечить медиков всем необходимым.

Готовят вкусные завтраки и ужины, которые оплачивает город. Их доставляют прямо к номерам. К их услугам стирка личных вещей и другие сервисы.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал "РГ": "Благодаря самоотверженной работе московских врачей удается сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Наш долг - обеспечить им максимально комфортные условия для работы и восстановления сил в этот непростой период".

Главврач больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин, полностью с апреля перепрофилированной на лечение пациентов с COVID-19, это подтверждает:

- Для наших сотрудников помощь города, -говорит он, - очень большое подспорье. Все, кто хотел, особенно из тех, кто тратил по много времени на дорогу от дома до работы, поселились в гостиницах. И очень довольны уровнем обслуживания.

Врачам готовят вкусные завтраки и ужины. Оплачивает город. Их доставляют прямо к номерам. К услугам также стирка личных вещей и другие сервисы

В Петербурге медикам, которые работают с коронавирусными больными, тоже предоставляют гостиницы. Например, врачи из временного госпиталя в "Ленэкспо" могут жить в одной из крупнейших гостиниц города - "Прибалтийской". Но фактически большинство медиков после тяжелых смен предпочитают возвращаться к семьям. В городском комитете по здравоохранению подчеркивают: весь медперсонал сейчас обеспечен средствами индивидуальной защиты, чтобы минимизировать возможность инфицирования.

- Смена делится на четыре блока, - рассказывает Валентина, медсестра больницы N 122. - Шесть часов работа в "красной" зоне, потом мы выходим, снимаем и выбрасываем одежду, моемся, переодеваемся в свою чистую одежду и только после этого можем идти в "зеленую" зону. Там шесть часов отдыхаем. Затем снова надеваем полностью новый комплект средств индивидуальной защиты - и опять на шесть часов к пациентам. Еще шесть часов отдыха (уходить нельзя - мы в любой момент можем понадобиться) - и можно быть свободными. Те, кто хочет, идут в гостиницу неподалеку.

У иркутских медиков, работающих в "красных" зонах инфекционных госпиталей, есть несколько вариантов: уезжать домой, отстояв смену, оставаться в зоне отдыха на территории больницы, восстанавливаться в обсерваторе. Понимая все риски, связанные с возможным распространением коронавирусной инфекции, медики, конечно же, постарались организовать свою жизнь так, чтобы полностью исключить риск заражения близких. А те, кому условия не позволяют жить обособленно, остаются в специально оборудованных зонах отдыха - они находятся прямо на территории иркутских больниц. Как правило, это палатные блоки.

Организовано трехразовое питание - завтраки, обеды и ужины врачам готовят больничные пищеблоки. Очень помогают родственники, волонтеры и неравнодушные люди: кто-то привозит сладости, кто-то балует дорогой косметикой, однажды привезли несколько пар домашних тапочек, которые были тут же пущены в дело...

- У нас тут обстановка почти домашняя, - признаются врачи иркутской ГКБ N 10, принимающей пациентов с диагнозом COVID-19. - Но в то же время стараемся уважать личное пространство друг друга.

Московские рестораны потчуют врачей своими самыми изысканными блюдами. Фото: vesti.ru

Еще один вариант размещения - в обсерваторе на базе реабилитационного центра, находящегося на 23-м км Байкальского тракта. Врачи в шутку называют его "люксовым".

- Месяц жить как в отеле - это не каждый из нас может себе позволить, - смеется один из постояльцев. - Тут, конечно, красота невероятная - залив, лес... И кормят вкусно, по-домашнему. А с работы и на работу возят, как важных персон.

Красноярский инфекционный госпиталь БСМП первым в крае начал принимать пациентов с COVID-19. На условия медики не жалуются - в клинике им выделили палаты для постоянного проживания. Там есть все условия для комфортной жизни.

На Кубани медики, которые противостоят коронавирусу, живут в развернутых госпиталях. Врачи на территории больницы находятся постоянно и не покидают ее до окончания смены.

- Они живут в общежитии, организованном в реабилитационном корпусе нашей больницы, - поясняет старшая медицинская сестра анестезиолого-реанимационного отделения Рузета Хот. - Палаты оборудованы в гостиничные номера с необходимой мебелью для отдыха и хранения вещей. В каждом номере есть все удобства, телевизор, холодильник. При желании можно всегда выпить чай или кофе, а вот трехразовые питание доставляют централизованно. Оно - разнообразное и вкусное, постоянно передаем поварам благодарности.