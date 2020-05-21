Крупную сеть по поставкам наркотиков ликвидировали в три этапа

ФСБ совместно с МВД провела многоэтапную операцию против трансграничной этнической преступной наркогруппировки и ликвидировала сеть межрегиональных каналов поставок особо крупных партий афганского героина.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в рамках первого этапа совместной операции, в феврале 2020 года в Московской области с поличным, при попытке сбыть 2 кг героина был задержан межрегиональный наркокурьер. После чего уже в Калужской области спецслужбы задержали одного из активных участников международной наркогруппировки со стороны России. Во время этого задержания из незаконного оборота изъято около 13 кг героина. На заключительном этапе операции, в мае 2020 года, несмотря на то, что наркодельцы передавали груз героина с соблюдением повышенных мер конспирации, с поличным были задержаны организатор и активные члены разрабатываемой ОПГ. Итогом этой операции стало изъятие не менее 33 кг афганского героина.

На кадрах оперативного видео ФСБ хорошо видно, что часть наркотика упакована в мешки с печатью одной из афганских нарколабораторий. Другая часть героина уже была расфасована для продажи. На оперативных кадрах показано также задержание как минимум шести членов международной наркогруппировки. Как отметили в ЦОС ФСБ, были задержаны активные члены ОПГ - граждане нескольких государств. Раскрытие этой ОПГ и ликвидация каналов сбыта героина - действительно крупный успех ФСБ и МВД. Стоимость изъятого так называемого "чистого" героина на черном рынке может составлять несколько десятков миллионов рублей.

Как сообщил накануне в интервью "Российской газете" замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, в связи с ограничением международного сообщения сократился контрабандный ввоз на территорию России наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. По данным Совбеза, здесь прослеживается прямая связь с уменьшением в этом году почти на треть количества зарегистрированных преступлений, связанных с контрабандой наркотиков и психотропных веществ.

Еще одно подтверждение снижения наркотрафика в Россию - это полученные правоохранителями данные о значительном повышении стоимости оптовых партий нелегально ввозимых в страну наркотиков.