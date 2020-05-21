Москвичей с антителами против коронавируса не будут изолировать

В СМИ сегодня появилась информация, что москвичей, у которых в ходе тестирования будут выявлены антитела к коронавирусу, ожидает двухнедельная изоляция. Авторы ссылались на рекомендации клинического комитета при департаменте здравоохранения. В распоряжении "РГ" имеется официальное опровержение депздрава Москвы выступает с официальным опровержением.

В нем говорится: Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует. Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются.

Тем не менее, такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенес инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать.

Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ, Директор международного учебно-методического Центра вирусологии человека РУДН, член клинического комитета ДЗМ: "Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, известный и широко применяемый. Вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем. Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает "бороться" с ним, вырабатывая антитела. Этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной: появляются характерные для болезни симптомы. На начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела - иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней - иммуноглобулины G (IgG). Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции ещё чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек".