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21.05.2020 22:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мамина карьера

Москвичкам с детьми-дошкольниками назначили стипендию
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 109(8163)
Совмещать семью и успешную карьеру в большом городе женщине вполне возможно - столичная служба занятости обещает помочь и трудоустроить даже мам с дошкольниками. Не стоит опускать руки и мамам в декретном отпуске - и в это время можно найти возможность для профессионального развития. Тем более что городские власти предлагают не только программы бесплатного переобучения, но и стипендию на время их прохождения. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Заявления на выплату в 10 тысяч рублей поданы более чем на 13 млн детей

Бесплатная программа профессионального обучения для женщин с детьми действует в городе с 2013 года. Раньше в программе могли участвовать только женщины с детьми до трех лет, а с 10 марта 2020-го она стала доступна и для безработных, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, воспитывающих детей-дошкольников. Все они могут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию. А пока мамы учатся, им как студентам будет выплачиваться стипендия в размере 12 130 рублей в месяц (МРОТ по России). Длительность программ разная - от двух недель до двух месяцев. Условия поступления просты: студентами могут стать только граждане РФ с постоянным местом жительства или регистрацией в Москве, либо работающие в столице мамы. Для участия в программе нужно оставить заявку на портале Центра занятости населения "Моя работа" www.czn.mos.ru.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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