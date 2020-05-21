Москвичку задержали за фейк о продаже масок из гуманитарной помощи

Следственный комитет готов предъявить обвинение москвичке, которая распространила фейк о том, что в столице продают маски из Китая, которые прислали как гуманитарную помощь. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, следователи и полицейские нашли подозреваемую. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается бизнесом.

Дама разместила в социальной сети видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно. В действительности на масках приведены лишь сведения о сертификации товара.

Во время обыска дома у женщины обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. Дама подтвердила факт размещения видеоролика в социальных сетях, который впоследствии был просмотрен большим количеством пользователей.

Женщину доставили в Следственный комитет и допросили. СКР выступил с предостережением гражданам воздержаться от подобных действий и напомнил об уголовной ответственности за "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".