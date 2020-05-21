На НВ АЭС появилась новая мобильная радиометрическая лаборатория

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) Нововоронежской АЭС усилена за счет ввода в эксплуатацию современной передвижной радиометрической лаборатории (ПРЛ).

Передвижная радиометрическая лаборатория оснащена оборудованием для измерения параметров радиационной обстановки на местности, спектрометрическим комплексом и дозиметрическим оборудованием для оперативного контроля радиационной обстановки.

"Особенность ПРЛ ¬¬- оснащение ее радиолокационным локатором - содаром: он определяет метеорологические параметры для математического прогнозирования развития гипотетических неблагоприятных событий. Новая лаборатория полностью автономна. Она решает задачи радиационного контроля, в том числе в движении", - отметил заместителя главного инженера Нововоронежской АЭС по радиационной защите Сергей Росновский.

Лаборатория также укомплектована переносными приборами для дозиметрической гамма-съемки в труднодоступных для автотранспорта местах и сооружениях.

Передвижная радиологическая лаборатория может передавать результаты измерений с координатной привязкой к картам местности из любой точки района расположения НВАЭС в режиме реального времени Быстрый расчет переноса и распространения радионуклидов на местности особенно важен для принятия решений по защите населения и окружающей среды в случае чрезвычайной ситуации.

В санитарно-защитной зоне Нововоронежской АЭС и зоне наблюдения ведется постоянный радиационный мониторинг. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки включает 33 стационарных мониторинговых станций в 30-километровой зоне расположения станции, включая контрольные пункты - города Воронеж и Лиски. Замеры радиационного фона производятся круглосуточно. Результаты многолетних измерений показывают, что значения радиационного фона в районе расположения Нововоронежской АЭС находятся в пределах естественного фона, сложившегося еще до пуска атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.