Наталья Сергунина: "Техноград" на ВДНХ приглашает на онлайн-фестиваль профориентации

Онлайн-фестиваль "PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии" открывается 23 мая и пройдет с 11:00 до 16:00. Там можно узнать много интересного о стимулировании интереса школьников к высокотехнологичным областям и вообще о самых востребованных направлениях в наше время.

Заммэра Наталья Сергунина, организатор фестиваля в рамках проекта "Профориентационный марафон" центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ, рассказала:

- Для участников фестиваля подготовлено 18 вебинаров по трем тематическим блокам. Цель каждого из них - помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию.

Первый блок, "PROвыбор", адресован родителям и ребятам, которые уже находятся на этапе выбора профессии. Им расскажут о составляющих профориентации - специальном тестировании, информировании и пробах.

Учителя, педагоги дополнительного образования и специалисты по профориентации получат полезную информацию из блока "PROдиалог": как сформировать у детей необходимые базовые навыки, как стимулировать их интерес к высокотехнологичным областям.

В рамках блока "PROпрофессии" пройдет знакомство с наиболее востребованными профессиями.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru