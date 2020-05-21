Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

В Тульской области девушка разместила на сайте Бессмертного полка фото Гитлера. Возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма" (часть 1 статьи 354.1 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, в Суворовском районе девушка 8 мая зарегистрировалась на сайте "Бессмертный полк - онлайн", затем разместила на нем изображение Гитлера. В подписи она указала, что это Герой Великой Отечественной войны и Второй мировой.

Личность, разместившей скандальное фото, была установлена. В отношении подозреваемой в реабилитации нацизма Суворовским межрайонным отделом СУ СК по региону возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются обстоятельства случившегося.