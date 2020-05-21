Российская государственная библиотека планирует открыться 20 июня

Российская государственная библиотека (РГБ) планирует открыть читальный зал для посетителей с 20 июня. Первое время он будет работать в ограниченном режиме и принимать до 100 читателей.

К открытию зала в библиотеке будут установлены экраны-разделители для сотрудников и читателей, размещены санитайзеры. На входе в РГБ всем посетителям измерят температуру, а в зале можно будет находиться в маске и перчатках.

Как рассказал генеральный директор библиотеки Вадим Дуда, с 1 июня РГБ возобновит дистанционное обслуживание, при котором читатель в специальной электронной заявке сможет заказать фрагмент необходимой книги, статьи или документа на личную электронную почту, пишет Агентство городских новостей "Москва". С 19 марта и до закрытия РГБ из-за ситуации с коронавирусом, эта услуга была популярна - библиотекари в среднем выдавали около 700 электронных документов в день.