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Следственный комитет быстро нашел москвичку, которая распространила в интернете дезинформацию о торговле бесплатными масками.

Она разместила в Сети фейк о том, что в столице продают маски из Китая, которые прислали как гуманитарную помощь. Ведомство Александра Бастрыкина спустя пару часов после задержания гражданки уже было готово предъявить ей обвинение.

Возбуждено уголовное дело по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). По этой статье ей может грозить штраф до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, следователи и полицейские очень оперативно нашли подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя жительница Москвы, которая занимается бизнесом.

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Эта дама разместила в социальной сети видеоролик. Как записано в протоколе, ролик "содержал не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно". В действительности на масках приведены лишь сведения о сертификации товара.

Во время обыска дома у бизнесвумен нашли и изъяли смартфон, с помощью которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. Дама подтвердила факт размещения видеоролика в социальных сетях. Ролик реально был просмотрен большим количеством пользователей. Женщину отвезли в Следственный комитет и допросили.

После задержания Следственный комитет России выступил с предостережением гражданам воздержаться от подобных действий. И напомнил о серьезной уголовной ответственности за такое"публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

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