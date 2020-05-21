Скончался ученый, пострадавший при взрыве в медцентре радиологии

В Калужской области скончался ученый, накануне пострадавший от взрыва на экспериментальной площадке Медицинского радиологического центра в Обнинске. В связи с этим следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила "РГ" официальный представитель регионального СУ СК Лилия Мошкова.

По данным следствия, хлопок произошел в ходе промывки реактора органического синтеза в лаборатории по производству субственций лекарственных препаратов. В результате тяжелые травмы получил 79-летний аппаратчик фармпредприятия.

Следственными органами СК проводится проверка случившегося. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу, устанавливают сотрудников организации, ответственных за соблюдение правил охраны труда, проводят иные следственные действия.Также следователем назначено техническое исследование о причинах возгорания.