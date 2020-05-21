Собянин назвал дату открытия МФЦ

С понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу 88 из 130 многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас в городе около 130 МФЦ, с 25 мая будут работать 88. Они достаточно равномерно распределены по городу", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что ряд МФЦ сегодня заняты как call-центры. "И работники, и офисные здания их задействованы в работу с COVID-19 как центры, которые принимают и обрабатывают заявки по телефону", - пояснил Сергей Собянин.

Необходимость открытия многофункциональных центров вызвана тем, что далеко не все услуги обеспечиваются в электронном виде, а количество людей, которые не получили те или иные услуги, каждую неделю вырастает.