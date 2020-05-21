"Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", - написал градоначальник в своем персональном блоге, где объяснил москвичам, какие именно перемены их ждут в ближайшие дни.

Во-первых, с 25 мая вновь открываются многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". "Пока не в полном объеме - работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью", - уточнил мэр. Во вновь открывшихся МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг - но только те, которые невозможно оформить в электронном виде. Посещение "Моих документов" будет возможно по предварительной записи на портале mos.ru. Каждому посетителю на входе будут измерять температуру бесконтактным способом.

Во-вторых, с 25 мая возобновляет работу столичный каршеринг. Но тоже пока на особых условиях. "Арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции", - пишет Собянин. Конечно, это не тот каршеринг, к которому за время его существования уже привыкли москвичи, но и долгосрочная аренда машин наверняка облегчит кому-то жизнь.

А вот возвращать работников в офисы Сергей Собянин работодателям пока не рекомендует. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме. Верное решение, если учесть, что страны, слишком быстро снявшие все ограничения, сегодня говорят о второй волне роста заболеваемости.

В системе передвижения по городу - тоже нововведения. С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Это не значит, что въезд в столицу жителям других регионов запрещен. Оформить, как и москвичи, цифровые пропуска они могут уже сегодня - через mos.ru. Тогда не придется устраивать ажиотаж в последние дни. Напомним, изначально Москва и Московская область ввели взаимодействующую систему пропусков - по территории столицы можно было ездить с подмосковным пропуском и наоборот. Теперь так будет нельзя.

Возвращать работников в офисы Сергей Собянин работодателям пока не рекомендует

"Было много вопросов о правилах ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге, - пишет далее мэр. Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта". Во всех торговых объектах и во всем общественном транспорте, включая такси, маски и перчатки по-прежнему обязательны, обязательных предписаний к их ношению нет только на улице.

Особо Сергей Собянин отметил: впервые с начала распространения коронавируса появилась надежда на приближающееся окончание пандемии. Чтобы она не сменилась разочарованием, необходимо и впредь соблюдать меры предосторожности. "Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений , - пишет он. - И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни".

Тем временем

Как только указ мэра Москвы о смягчении ограничительных мер появился в интернете, соцсети взорвались вопросом: как теперь ездить на дачи? Москва и область вводили пропускной режим синхронно, если столица отменяет подмосковные пропуска, значит, и область отменит столичные? Поступили такие вопросы и в редакцию "РГ". "Мы пока не принимали решения об отмене действия московских пропусков на территории Подмосковья. Вопрос прорабатывается", - прокомментировали нам в правительстве Московской области.