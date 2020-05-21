Собянин рассказал, как будет жить Москва после пандемии

"Несмотря на то, что строительные и промышленные предприятия открыты, все равно существуют определенные санитарные ограничения, - подчеркнул глава города. - Вместе с тем, по транспортным объектам отставаний от графиков не будет. Более того, мы приложим все усилия, чтобы процесс шел опережающими темпами".

Речь идет прежде всего о строительстве новых МЦД и Большой кольцевой линии. Также в московских районах продолжат строить детские сады, школы, поликлиники и другую социальную инфраструктуру, подчеркнул мэр.

"Через какое-то время все темпы восстановятся, - заявил Собянин. - Считаю, что город достаточно динамично преодолеет все трудности".