Собянин рассказал, сколько москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

Из 70 тысяч приглашенных на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу пришли всего 10 тысяч человек, но и это очень много. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Градоначальник уточнил, что первые итоги массового тестирования на антитела в Москве подведут уже завтра. При этом с 27 мая москвичи смогут по желанию записаться на тестирование на определение антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА). "Постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, по их инициативе", - сказал Собянин.

Напомним, в 30 столичных поликлиниках запустили программу массового тестирования ИФА-методом на определение антител к коронавирусу. Тестирование позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).