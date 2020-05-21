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21.05.2020 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мошенники брали с больных деньги за дорогостоящие операции

Текст: Михаил Фалалеев

В Москве аферисты наживались на несчастье тяжело больных людей, выманивая у них крупные суммы за операции, которые не делали.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенничество раскрыли и пресекли сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управлений внутренних дел по Северному и Южному административным округам столицы.

Фото: REUTERS
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По ее словам, в полицию обратился пожилой мужчина, проживающий в одном из регионов России. Он сообщил, что, тяжело заболев, нашел в Интернете сайт, на котором предлагалось быстрое и качественное лечение. Пенсионер позвонил по указанному номеру, и ему пообещали сделать операцию за 350 тысяч рублей. Приехав в больницу, он встретился с так называемым координатором и, заплатив ему требуемую сумму, был госпитализирован. Однако в дальнейшем его не прооперировали, деньги возвращены не были. Такие же заявления поступили еще от нескольких граждан.

Оперативники установили, что злоумышленники обещали людям, имеющим онкологические заболевания, платное лечение в ведущих московских клиниках. После чего незаконно получали от каждого из них от 300 тысяч до полутора миллионов рублей. На самом же деле пациенты проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Сообщники действовали от имени компаний с броскими называниями. Для привлечения клиентов ими использовалось несколько сайтов, на которых была размещена информация о помощи в госпитализации в любые больницы Москвы. Сотрудники колл-центра вели телефонные переговоры с пациентами, а координаторы осуществляли взаимодействие непосредственно с медицинскими организациями.

Полицейские задержали подозреваемых. По адресам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, печати и штампы организаций, компьютерная техника, электронные носители информации, платежный терминал и средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

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В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще четверо фигурантов, включая предполагаемого организатора криминальной схемы, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина - главный врач клинических институтов Игорь Дорошев поблагодарил сотрудников московской полиции за задержание злоумышленников, которые незаконно взимали средства с пациентов якобы за оказание посреднических услуг. Он подчеркнул: "Путь в наш центр может быть только официальный".

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