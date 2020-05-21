В Москве спасатели вытащили двух человек из искореженной иномарки

Мчавшийся с превышением скорости дорогой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, а потом угодил в дерево. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным пресс-службы, авария произошла сегодня утром на улице Вавилова. На большой скорости темно-синий Лексус врезался в автобусную остановку, после чего, перелетев через встречную полосу движения, столкнулся с деревом. В результате происшествия в авто оказались заблокированы два человека. Свидетели происшествия позвонили в службу экстренного вызова "112" и операторы немедленно направили к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения и бригаду скорой помощи.

В составе привлекаемых к ликвидации последствий ДТП подразделений на место происшествия оперативно прибыл пожарно-спасательный отряд N203 и аварийно-спасательный отряд N8 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели деблокировали пострадавших. После стабилизации транспортного средства с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из искореженного автомобиля двух человек. Пострадавших передали медикам