В Москве в массовой аварии разбились спорткар за 14 миллионов и "Жигули"

В Москве в аварию с четырьмя автомобилями попали элитный спорткар Mercedes AMG GT, стоимость которого может достигать 14 миллионов рублей, а также ВАЗ 2104. ДТП произошло накануне вечером на улице Героев Панфиловцев.

В столичном управлении ГИБДД рассказали, что в аварии никто не пострадал, и все участники остались на месте. Но судя по опубликованным в Сети кадрам, сильно пострадали автомобили.

По данным "МК", виновником ДТП стал водитель такси Skoda - во время резкого перестроения он подрезал мчавшийся Mercedes, который от удара отбросило на припаркованные ВАЗ 2104 и Hyundai. Владельцы стоявших на стоянке авто считают, что их придется списывать - у машин серьезные повреждения, они не заводятся.

Спорткар тоже имеет крупные повреждения - у него повреждена вся передняя часть.