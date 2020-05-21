Новости

Издатель журнала "Флирт" вновь задержан в Москве за организацию проституции 14:21
В Тюмени выявили очаг коронавируса среди вахтовиков в обсервации 14:21
Тренер Логинова возглавит мужскую сборную Болгарии по биатлону 14:18
В Сыктывкаре дочь нашла отца, который жил 24 года в подвале 14:17
У вице-мэра Воронежа диагностирован COVID-19 14:15
Медведев назвал последствия COVID-19 для мира 14:04
Власти Подмосковья назвали возможную дату открытия МФЦ 14:04
Татьяна Навка выписана из больницы после заболевания коронавирусом 14:02
Один из лучших ресторанов мира из-за коронавируса превратился в бургерную 14:00
В Москве в массовой аварии разбились спорткар за 14 миллионов и "Жигули" 14:00
Дед хранил "шестерку" 30 лет в гараже, но она все равно начала гнить 14:00
В центре Краснодара обнаружили древнее захоронение 13:59
Медведев: Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет расширяться 13:58
В Удмуртии задержали подозреваемых в похищении человека 13:56
Подполковника НСО Болгарии обвинили в организации заказных убийств 13:54
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов 13:53
Видео: Росгвардейцы в Сочи спасли тонущую девушку из реки Мзымта 13:50
Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы 13:49
Силуанов: Есть основания исполнить нацпроекты в 2020 году в полном объеме 13:47
В Саратове серийного насильника осудили на 12 лет 13:43
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в КБР достигло девяти 13:38
Медведев рассказал о плюсах и минусах самоизоляции 13:36
Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медикам 13:36
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня 13:35
В Татарстане скончался девятый пациент с COVID-19 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве в массовой аварии разбились спорткар за 14 миллионов и "Жигули"

Текст: Александр Мелешенко

В Москве в аварию с четырьмя автомобилями попали элитный спорткар Mercedes AMG GT, стоимость которого может достигать 14 миллионов рублей, а также ВАЗ 2104. ДТП произошло накануне вечером на улице Героев Панфиловцев.

Фото: iStock
При каких ДТП рамные внедорожники становятся опасными для владельцев

В столичном управлении ГИБДД рассказали, что в аварии никто не пострадал, и все участники остались на месте. Но судя по опубликованным в Сети кадрам, сильно пострадали автомобили.

По данным "МК", виновником ДТП стал водитель такси Skoda - во время резкого перестроения он подрезал мчавшийся Mercedes, который от удара отбросило на припаркованные ВАЗ 2104 и Hyundai. Владельцы стоявших на стоянке авто считают, что их придется списывать - у машин серьезные повреждения, они не заводятся.

Спорткар тоже имеет крупные повреждения - у него повреждена вся передняя часть.

Происшествия ЧП ДТП Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Маркировка лекарств стала обязательной для лицензирования
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"