В Подмосковье украли 17 тонн авиационного керосина на 800 тысяч рублей

Необычная кража произошла в Пушкинском районе Московской области. Необычность заключалась в самом предмете кражи - авиационном керосине.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники совершили несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод и похитили около 17 тонн авиационного керосина на сумму около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража".

Сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии по местам проживания задержали подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 32-летний организатор и двое участников группы в возрасте 26 и 30 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанных.